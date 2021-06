Mercedes-Benz A-Klasse (2012-2018): modern en dynamisch

Aankoopadvies Mercedes-Benz A-Klasse (2012 – 2018), W176

• De grotere dieselmotoren (A200, A220) komen van Mercedes. Renault was verantwoordelijk voor de 1.5 diesel in de A160 en A180. In principe zijn dat goede blokken, maar het houdt niet over qua prestaties.

• Deze generatie A-Klasse is opmerkelijk genoeg interessant voor marters. De kleine knaagdieren kunnen relatief eenvoudig bij de leidingen/kabels en bijten deze door.

• Mocht de brandstoftank bijna leeg zijn, dan functioneert het start-stop-systeem gek genoeg niet meer. Het is overigens geen echt defect. Na een paar kilometer gereden te hebben met een volle tank werkt het systeem weer.

• De achterbanden kunnen ‘cuppen’. Dit is het onregelmatig slijten van de banden. Het is te herkennen aan niet geheel gelijke slijtplekken op de banden. Vervangen van de banden en uitlijnen is de beste remedie.

• De rubberen ring van de ruitenwisser aan de achterkant kan lekkages vertonen. Dit kan gevolgen hebben voor de nummerplaatverlichting of de centrale deurvergrendeling die door de lekkage niet meer functioneert.

• Via de beluchtingsroosters aan de achterzijde kan er water via een koker onder de achterbank op de vloerplaat terechtkomen. Dit kan vrij eenvoudig worden verholpen door wat kit aan te brengen.

• Over het algemeen is het interieur erg fraai afgewerkt, maar er zijn bepaalde hardere delen die niet zijn opgetrokken uit de mooiste materialen. Er zijn wat harde interieurdelen die gevoelig zijn voor vuil en krassen.

• De A-Klasse is niet altijd vrij van rammeltjes, piepjes en kraakjes. De stoelen, deurpanelen en de scharnieren van de armsteun kunnen wat geluid produceren. Dit geldt niet voor alle A-Klasses, maar het kan wel degelijk voorkomen.

Aanbod en prijzen

Op dit moment is er een ruim aanbod aan auto’s uit de A-Klasse van de W176-generatie te koop. Dat zijn allemaal vijfdeurs hatchbacks, er was immers geen andere keuze. Verreweg de meeste diesels hebben de 1.5 Renault motor, een minderheid beschikt over de sterkere Mercedes-diesels. Vierwielaandrijving was standaard op de A45 AMG en optioneel bij de A250.

De prijzen voor een A-Klasse zijn behoorlijk hoog. De goedkoopste A-Klasses staan te koop voor zo’n 13.000 euro. Dat zijn bijna allemaal A180 diesels met meer dan 150.000 km op de klok. De duurste A-klasses zijn uiteraard de A45’s. Deze kosten zo’n 55.000 tot 60.000 euro. De duurste niet AMG A-Klasses zijn hele jonge A250’s en A220d’s met zeer weinig kilometers en veel opties. Deze kosten zo’n 40 mille.

Profiel

Met de derde generatie A-Klasse gooide Mercedes-Benz het over een andere boeg. De eerste twee A-Klasses waren relatief hoog en weinig dynamisch, waardoor de A-klasse in de smaak viel bij senioren vanwege de makkelijke instap. Mede dankzij het bedaagde uiterlijk was de A-Klasse nooit echt een populaire auto zoals de Audi A3 dat wel was. Dat veranderde dus met deze generatie. De A-Klasse was een stuk moderner en dynamischer. Er was alleen keuze uit een vijfdeurs, althans qua naam. De sedan (CLA), station (CLA Shooting Brake) en crossover (GLA) staan op hetzelfde platform en delen veel techniek.

Over techniek gesproken, de A-Klasse is alleen maar met viercilinders geleverd. Zowel de A180 als A200 heeft een 1.6 motor, de A250 een tweeliter. In 2013 word de range bij de dieselmotoren naar beneden afgerond met de A160 CDI. Bijna elke motor is leverbaar met een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Die transmissie is standaard op de A45 AMG, het absolute topmodel uit de reeks. Deze levert 360 pk en kan dankzij de vierwielaandrijving in 4,6 seconden sprinten. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Daarmee was het op dat moment niet alleen de snelste auto uit zijn segment, maar met een vanaf-prijs van 60 mille ook de duurste.

De A-Klasse werd in 2015 licht bijgepunt. Qua uiterlijk werden onderdelen wat strakgetrokken. Vanaf de facelift was het mogelijk om de A-Klasse uit te rusten met Apple Car Play en MirrorLink. Tevens heeft de A-Klasse sinds dat moment instelbare sfeerverlichting. Qua motoren kregen de A220 diesel en A250 er allebei wat vermogen erbij. De A45 AMG is na de facelift goed voor 381 pk, waardoor de auto nu in 4,2 seconden naar de 100 katapulteert. Voor wie alleen de looks belangrijk zijn, er is sinds de facelift een A160 met 102 pk. Deze kan worden besteld met een ‘AMG-Package’, waardoor hij erg veel op de twee keer zo dure A45 lijkt.

