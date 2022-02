Megaboete Duitser voor opsteken middelvinger naar agenten in flitsauto

De man werd in januari 2020 geflitst. Hij reed ‘slechts’ 10 km/u te snel, maar toen agenten zagen dat hij zijn middelvinger naar hen opstak, dienden ze een klacht in wegens belediging. De rechtbank van Ratingen ging daarin mee en veroordeelde de chauffeur tot een boete van 1200 euro. Daarmee vermenigvuldigde hij het boetegeld van de overtreder met een factor zestig.



De politie greep de foto deze week aan om te wijzen op het gebrek aan respect voor politieagenten, reddingswerkers en brandweerlieden. ,,Wij vinden dat iedereen respect verdient. Niet alleen politieagenten, maar ook onze medewerkers bij de snelheidsmetingen”, zo staat in een Facebookbericht van de politie. De politie klaagt in hetzelfde bericht over beschadigde radarmeetapparatuur en automobilisten die ruzie zoeken met controlerende collega’s en hen soms fysiek aanvallen en verwonden.



Maximaal 11.000 euro boete

In april 2020 werd een chauffeur in het Duitse Oberfranken ook al zwaar beboet voor het opsteken van zijn middelvinger naar agenten. Hij reed met zijn BMW 11 km/u te hard, maar dankzij zijn beledigende gebaar moest hij eveneens voor de rechter verschijnen. Ook in deze zaak achtte de rechtbank de belediging bewezen. De man kreeg een boete van 1500 euro en een rijverbod van een maand.

In Nederland wordt voor het beledigen van een ambtenaar in functie al snel een boete van 600 euro opgelegd. De maximumstraf is echter 6 maanden, of een boete die kan oplopen tot 8300 euro. Bij het aantasten van de eer of goede naam van een politieambtenaar, kan de straf met een derde worden verhoogd naar 8 maanden of globaal 11.000 euro boete.

