Meest beschimpte automerk stopt ermee in West-Europa

Uur parkeren in hartje Amsterdam kost vanaf vandaag 7,50 euro

14 april Vanaf vandaag is parkeren in het hart van Amsterdam een stuk duurder. In het historische centrum kost een uur op straat de auto stallen 7,50 euro, een verhoging van maar liefst 2,50 per uur. Andere steden verhogen ook de tarieven. ‘Straks zijn stadscentra alleen nog maar voor de happy few'.