Meerderheid Nederlanders wil hogere maximumsnelheid

De verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen werd in maart vorig jaar ingevoerd om de stikstofuitstoot terug te dringen. Een deel van de Nederlanders staat achter de snelheidsverlaging, maar een meerderheid vindt 100 kilometer per uur overdag te langzaam.

Van de bevolking van 18 jaar en ouder is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 41 procent het eens met de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Iets meer dan de helft wil overdag echter harder rijden. 9 procent zou graag 110 kilometer per uur gaan, 24 procent geeft de voorkeur aan 120 en 15 procent aan 130 kilometer per uur.

3 procent wil een maximumsnelheid van meer dan 130 kilometer per uur of helemaal geen maximumsnelheid, zo meldt het CBS op de website. Daarnaast is er ook een groep (2,8 procent) die van mening is dat de maximumsnelheid zelfs nog lager moet, naar 90 kilometer per uur.