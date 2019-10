Meer elektrische auto’s verkocht dan diesels in 2019

Autover­koop tussen particulie­ren onderling naar dieptepunt, maar occasion­ver­koop boekt nieuw record

9:13 Een tweedehands auto kopen Nederlanders het liefst bij een autobedrijf, vaak na een online zoektocht op bijvoorbeeld AutoTrack of Gaspedaal. Uit cijfers van Bovag en RDC blijkt dat autobedrijven in de eerste drie kwartalen van 2019 een recordaantal van 955.958 gebruikte personenauto’s verkochten. Dat is 1,8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De handel tussen particulieren onderling is juist op een dieptepunt beland. Daar is een daling te zien van bijna 11 procent.