Meer dan 56 procent van alle autoritten is voor de helft extreem vervuilend

Emissiesystemen die in auto's zijn ingebouwd om schadelijke vervuiling te elimineren, hebben namelijk zo'n vijf minuten nodig om op bedrijfstemperatuur te komen. Dit resulteert in gevaarlijke vervuilings-pieken tijdens de opwarmfase, waaraan bestuurders en hun passagiers worden blootgesteld.

56 procent

Meer dan de helft van de automobilisten zit op die manier langer in de vervuilende fase dan in de fase waarin de systemen wel goed functioneren. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat in Engeland 56 procent van alle autoritten minder dan acht kilometer lang is. Zes procent is zelfs korter dan twee kilometer.