Mazda steekt met vernieuwde Mazda 6 Duitsers naar de kroon

Wat betekent het als een auto meer ‘premium’ wordt? Het simpele antwoord is dat hij dan net zo luxe, duur en stevig aanvoelt als een Audi, BMW of Mercedes. Premium is een term die vaak wordt geassocieerd met Duitse auto’s. Maar Japanse merken bouwen ook premium modellen. Kijk maar naar Lexus.

Überholprestige

Premium auto’s hebben wat de Duitsers ‘Überholprestige’ noemen: ze dwingen respect af op de linkerbaan van de snelweg. De vernieuwde Mazda 6 is ook een behoorlijk imposante verschijning. De grille begint lager en het gaas erin is dieper geplaatst. Dit heeft iets duisters. De verchroomde rand van de grille loopt voortaan helemaal door tot onder de koplampen. De nieuwe koplampunits zijn breder en ogen ‘bozer’. De knipperlichten zijn priemende, horizontale lichtstrepen. De wijzigingen aan de achterkant staan eveneens in het teken van stoerdoenerij: de uitlaatpijpen zijn vergroot en verder in de richting van de hoeken van de auto geplaatst.

Nieuw dashboard

Mazda’s drang naar premium heeft een hoogwaardig interieur opgeleverd. We zien een nieuw dashboard met nieuwe voorstoelen en een nieuwe achterbank. Dit is de eerste Mazda met stoelventilatie. Het multimediascherm bovenop het dashboard is weliswaar groter dan voorheen (nu: 20 cm diagonaal), maar Mazda doet niet mee met de huidige trend van reusachtige displays. Ook een hypermodern digitaal instrumentarium ontbreekt - achter het stuur van de Mazda6 zitten vertrouwde ronde klokken.

De bestuurder en bijrijder regelen de temperatuur met duur aanvoelende draaiknoppen. Sowieso voelen veel schakelaars en oppervlakken prettig aan. Onder aan de deurpanelen en in de voetenbakken stuiten we wel op hard plastic, maar daar zit het ook bij de premium merken. De meest chique uitvoering van de Mazda6 Sedan en Sportbreak is de Signature. Hierbij krijg je heerlijk zacht aanvoelende suède afwerking, nappaleer op de stoelen en sierpanelen van echt hout. Plus een randloze binnenspiegel en donkere hemelbekleding.

Net als bij Audi, BMW en Mercedes is de lijst met leverbare veiligheidssystemen lang. Adaptieve cruisecontrol gekoppeld aan verkeersbordherkenning, een rijbaanassistent en een head-up display zijn allemaal standaard. Het beeld van de eveneens standaard achteruitrijcamera is wel een beetje blokkerig. Tegen meerprijs krijg je een 360-graden camera, led-koplampen met bochtverlichting en een automatisch noodremsysteem voor in de stad. Ook herkent de Mazda 6 verkeer van opzij en verkeer in de dode hoek.

Altijd vier cilinders

Mazda bewandelt een andere weg dan sommige premium-aanbieders. Zo heeft het basismodel van de BMW 3-serie een 1,5-liter benzinemotor met maar drie cilinders. Daar maakt Mazda zich niet schuldig aan: alle motoren hebben vier cilinders met een inhoud van twee liter of meer. Je kunt kiezen uit drie benzinemotoren: de 2.0 SkyActiv-G is er met 145 of 165 pk, maar je kunt ook kiezen voor de 194 pk sterke 2.5 SkyActiv-G. Mazda noemt zijn dieselmotoren SkyActiv-D en levert ze met 150 of 184 pk.

Alle motoren zijn onder handen genomen en leveren meer koppel bij lagere toerentallen. Het toppunt van trekkracht is de 184 pk sterke dieselmotor met 445 Nm. Dit staat paraat vanaf 2.000 toeren, maar je plukt er al eerder de vruchten van. Welke motor je ook kiest, in alle gevallen ligt de topsnelheid boven de 200 km/u. Als je met de hand schakelt, duurt de sprint van 0 tot 100 km/u nooit langer dan 10 tellen. De versies met automaat zijn een seconde langzamer.

Handbak of automaat

Dat brengt ons bij de keuze tussen een handgeschakelde versnellingsbak of een automaat. Bij een zakenauto van Audi, BMW of Mercedes geef je het schakelen graag uit handen. Dat is wel zo comfortabel en hun automatische transmissies zijn stuk voor stuk geweldig. De automaat in de Mazda6 verdient eerder een 7 dan een 9. Als je het gaspedaal diep indrukt voor een vliegensvlugge inhaalactie, moet je te lang wachten op een reactie. De handbak voelt wel sportief aan. De slagen die je met de pook maakt, zijn kort en krachtig.

Puik onderstel

Het onderstel van de Mazda 6 kan zich meten met de beste. Mede dankzij de vernieuwde wielophanging, een soepeler vering en een fractie grotere schokdempers, rijdt hij geweldig. De auto ligt stevig op de weg en oneffenheden - variërend van kuilen tot verkeersdrempels - worden soepel verwerkt. De besturing springt eruit: zodra je het stuur uit de middenstand draait, worden je bevelen nauwkeurig opgevolgd. Dat geeft de auto in alle omstandigheden een fijn stuurgevoel. Zoals het hoort bij een premium zakenauto, is het fluisterstil aan boord.

