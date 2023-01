Massaal van een blauw naar een geel kentekenplaatje door helmplicht: ‘Je staat anders echt voor joker’

Waarom autoschade zelf repareren vaak goedkoper is dan claimen bij je verzeke­ring

Het claimen bij de verzekering van een krasje of een deukje in je auto, is niet altijd verstandig. Bij het melden van een schade val je namelijk terug in schadevrije jaren. Dat kan op langere termijn meer geld aan premie kosten dan de reparatie.

12 januari