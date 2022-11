Marco (49) heeft geen spaan heel gelaten van BMW R80 RT: ‘Herken hem niet meer terug’

Mijn Allessie Chris (91) rijdt nog steeds in zijn slee en duikt met broer Piet (89) twee keer per week de garage in

Of een 91-jarige een Amerikaan kan rijden én onderhouden is eigenlijk geen vraag voor mensen die Chris de Zwart kennen. Natúúrlijk kan dat. Met een vriend en zijn broer Piet, ook al 89, duikt hij twee keer in de week zijn garage in om zijn collectie Fords – waarvan de Fairlane misschien wel de mooiste is - te onderhouden.

7 november