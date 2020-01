Man zonder armen blijkt extreem handig achter het stuur

De inwoner van Polen heeft zichzelf geleerd om zonder armen mee te doen aan de autosport. Hij is de eerste man ter wereld zonder armen die beschikt over een racelicentie. Daarmee neemt hij de handschoen op in een driftkampioenschap waar hij aan dezelfde regels is onderworpen als zijn tegenstanders. Driften is een autorijtechniek waarbij de bestuurder de auto in een vloeiende zijdelingse beweging (dwars) door een bocht stuurt.