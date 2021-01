Man vindt gestolen klassieke auto terug na zeventien jaar zoeken

De meeste gestolen auto's worden nooit teruggevonden. Ze eindigen in Afrika, achter het ijzeren gordijn of worden nog dezelfde dag compleet gedemonteerd waarna ze eindigen in de onderdelenhandel. Zelden is sprake van een happy end, maar wel bij Tommy Cook uit de plaats Spotsylvania in Virginia, schrijft Motorious.

Lees ook Gestolen BMW meldt zich vanaf bodem van een rivier

Cook vertelde lokale media dat hij de zoektocht naar zijn geliefde Camaro nooit had opgegeven. De auto bleek zich te bevinden in een garage in Maryland, niet ver van de plaats delict. De laatste keer dat Cook zijn muscle car zag, stond deze in zijn garage. Toen hij terugkwam van een reis was de auto verdwenen.

Cook bleef na de diefstal de status van ‘gestolen auto’ vernieuwen bij politiekorpsen in de wijde omtrek. Hij had het gevoel dat de auto op een dag gevonden zou worden wanneer de Mustang op de radar van de politie zou blijven. Maar hij bleef ook zelf uitkijken naar zijn auto en dat wierp zijn vruchten af.

Andere kleur

Toen Cook onlangs nog een Camaro uit 1968 voor een vriend in Maryland aan het bekijken was, zag hij een Camaro uit 1969 in de hoek van de garage staan. De auto was groen, maar de verkoper zei dat de auto oorspronkelijk zogenoemd Hugger Orange was, dezelfde kleur als de gestolen auto van Cook. Hij ontdekte dat de auto was voorzien van stoelframes voor neerklapbare stoelen. Deze optie was zeldzaam en dus bekeek hij het chassisnummer van de auto. Dat was echter bedekt met polyester.

Uiteindelijk kon hij het chassisnummer lezen en dat bleek van zijn zeventien jaar geleden gestolen auto te zijn. Cook belde de lokale politie, die aanvankelijk verbaasd was dat Cook al die jaren naar zijn auto was blijven zoeken. Het blijkt dat de verkoper niet degene was die de auto had gestolen, dus hij was net als Cook een onschuldig slachtoffer. Hij was echter wel bereid de auto terug te geven aan de rechtmatige eigenaar, zodat Cook weer kan genieten van zijn geliefde klassieker.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.