Man tekent levensgrote penissen op de weg om probleem aan te kaarten, mag niet van de politie

VIDEO Code zwart in de au­to-industrie door tekort aan chips: fabrieken stilgelegd

5 mei Het tekort aan computerchips veroorzaakt steeds grotere problemen in de auto-industrie. Autofabrikant VDL Nedcar in het Limburgse Born moet woensdag, donderdag en vrijdag de productie opnieuw stilleggen, meldt dagblad De Limburger. Intussen kopen grote autoverhuurbedrijven als Hertz en Avis in de VS grote aantallen tweedehandsauto's op omdat fabrikanten niet genoeg nieuwe auto's kunnen leveren.