Man ontdekt in holst van nacht dat hij gratis kan tanken bij benzinestation, al snel rij van 150 auto’s

Fatale crash Uber-auto ontstond doordat software oversteken­de voetganger niet zag

10:09 De zelfrijdende Volvo XC90-auto van Uber die in maart vorig jaar in de VS betrokken was bij een fataal ongeluk met een voetganger, had software aan boord die onvoldoende in staat was om rekening te houden met voetgangers die op onbedoelde plekken de weg oversteken.