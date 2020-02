Man lacht zich letterlijk een ongeluk

video Ambulance-medewer­kers brengen laatste groet aan overleden collega Robert (41) uit Enschede

8:33 Een erehaag van zeker veertig ambulance-medewerkers in hun reflecterende uniformen stond donderdagavond in de houding voor het crematorium in Usselo. Zij brachten een laatste groet aan ambulance-chauffeur Robert van Dijk.