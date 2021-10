Man krijgt rekening van 2300 euro voor vijf uur autohuur

Wardlaw stond perplex, want er was hem een rekening van 200 Canadese dollars beloofd toen hij de huurovereenkomst tekende. De 29-jarige inwoner van Toronto schat dat hij de truck ongeveer vijf uur in bezit heeft gehad en zegt hem al om 13.00 uur 's middags teruggebracht te hebben naar de Enterprise Rent-A-Car-locatie toen hij klaar was met verhuizen.

De verhuurlocatie sloot die dag om 12.00 uur, maar de vertegenwoordiger van het bedrijf die de sleutels overhandigde, vertelde Wardlaw dat hij de sleutelkluis kon gebruiken als hij de auto na sluitingstijd op de parkeerplaats neerzette. Dat was precies wat Wardlaw deed.

Katalysator gestolen

Een week later ontving hij een e-mail van verhuurbedrijf Enterprise, waarin stond dat hij verantwoordelijk was voor 3300 dollar schade aan de auto. Schade die na sluitingstijd was aangericht. Wat bleek: de katalysator van de auto was gestolen en Wardlaw kreeg daarvan de schuld.

Enterprise schreef in een e-mail aan de Canadese omroep CBC dat klanten hun voertuigen weliswaar na sluitingstijd mogen inleveren, maar ‘dat het belangrijk is om te begrijpen dat de huurtransactie pas is voltooid nadat het voertuig is geïnspecteerd’. Nadat de omroep contact opnam met het verhuurbedrijf, hebben ze de claim uiteindelijk laten vallen.

