Mag motorfiets onbeperkt herrie maken?

Ook motorfietsen moeten aan normen voldoen, maar die zijn wel veel ruimer. Een auto mag niet meer geluid produceren dan 95 dB(A) bij 3500 toeren, gemeten dicht bij de uitlaat. Bij motoren is het maximum bepaald per type motorfiets en dat kan tot ver boven de 100 dB(A) gaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de cilinderinhoud en de bouw van de betreffende motorfiets. Het maximum is terug te vinden op het Voertuig Identificatie Nummer (VIN-plaatje) op de motorfiets, op het kentekenbewijs en ook op de website van de RDW, na invoering van het kenteken. Feit is dat de politie hier in de praktijk niet of nauwelijks op controleert.