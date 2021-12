Mag je met geopende achterklep de kerstboom vervoeren?

video Noodknop kan brand in elektri­sche auto voorkomen

Een elektrische auto waarvan de accu’s onblusbaar in brand vliegen. Het zal steeds vaker voorkomen in Nederland, waar over tien jaar zeker 6 miljoen elektrische exemplaren rijden. Deskundigen kregen op vliegbasis Gilze-Rijen voor het eerst een demonstratie van een ‘noodknop’ om brand te helpen voorkomen.

29 november