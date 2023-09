Mag je autorijden met een ooglapje of als je blind wordt aan één oog?

Bondskanselier Olaf Scholz opende de IAA Mobility in München met een ooglapje. Hij was gevallen tijdens het hardlopen en maakte meteen maar een grap over zijn piratenuiterlijk. ,,Ik heb onlangs persoonlijk ervaren dat hardlopen leuk is, maar dat je op sommige routes beter de auto kunt pakken.” Scholz had daarmee de lachers op zijn hand. Maar mag hij nu, met een ooglapje voor, eigenlijk ook nog autorijden in Nederland en Duitsland?

In Duitsland is de situatie duidelijk, zo meldt website 24Auto. Met een ooglap mag je niet actief aan het verkeer deelnemen. Dat is vastgelegd in artikel 23 lid 1 van de Wegenverkeerswet (StVO). Daarin staat: ‘Iedereen die een voertuig bestuurt, is er verantwoordelijk voor dat zijn zicht en gehoor niet worden belemmerd.’

Boete: 10 euro

Het is niet verrassend dat een ooglap gepaard gaat met een beperking van het gezichtsveld. Omdat je maar met één oog kunt zien, is het ruimtelijke zicht beperkt. Je mag in Duitsland dus niet autorijden als je verkleed bent als piraat, of als je een ander kostuum draagt ​​dat je gezichtsveld beperkt. Om de boete kunnen we in Nederland alleen maar lachen. Die bedraagt 10 euro. Bij een ongeval loopt dit bedrag echter op. Ook kan de dekking van je verzekering vervallen.

De boete voor het rijden met een ooglapje bedraagt slechts 10 euro, maar je kunt wel je problemen krijgen met je verzekering als je een ongeluk veroorzaakt.

Lagere maximumsnelheid opgelegd

Wanneer je met een visuele beperking in Duitsland een auto wilt besturen, bijvoorbeeld omdat je aan één oog blind bent, is de situatie anders. Als je met een rapport van een oogarts kunt aantonen dat je probleemloos kunt rijden, mag je vaak toch je rijbewijs houden. Wel kunnen er afhankelijk van de ernst van de beperking aanvullende eisen worden gesteld. De overheid kan je bijvoorbeeld een beperkte maximumsnelheid opleggen. Deze beperking(en) worden met een code op je rijbewijs vermeld.

In Nederland mag je eveneens niet rijden met een ooglapje op, en ook niet als je blind wordt aan één oog. Althans: niet direct. Het CBR hanteert hiervoor een aanpassingsperiode van minimaal drie maanden, waardoor je kunt wennen aan het zien met één oog. Daarna moet je naar een oogarts en op basis van een positief advies kan hij of zij je weer geschikt verklaren voor het rijden in een auto.

Beroepschauffeur alleen in uitzonderingsgevallen

Datzelfde geldt in uitzonderingsgevallen voor beroepschauffeurs, echter ook na een aanpassingsperiode van minimaal drie maanden en op basis van een positief advies van een oogarts. Voor nachtblindheid gelden ook aanvullende eisen voor alle bestuurders, wanneer je kleurenblind bent gelden er geen extra regels.

