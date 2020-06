‘Mag ik met een kapotte koplamp blijven rijden?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,In het donker autorijden met één koplamp is verboden en dat vind ik terecht, want het is levensgevaarlijk. Maar in de praktijk krijg je niet altijd een bekeuring en daar zijn soms goede redenen voor. Sinds 2009 zijn autofabrikanten verplicht om het vervangen van een koplamp makkelijker te maken. Maar voor menig automobilist blijft het lastig. De komst van led-koplampen is in elk geval een belangrijke vooruitgang: die gaan veel langer mee. En wat de wegenwacht betreft: die kan je ’s avonds of ’s nachts wel degelijk hiermee helpen.”