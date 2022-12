Mag ik in de auto mijn telefoon gebruiken in een houder?

Met video Lekke banden en overal au­to-onderdelen: Biltse bussluis blijkt autosloper en is een hit op Instagram

Hij had moeten zorgen voor een veiligere verkeerssituatie, maar het tegenovergestelde blijkt het geval: dagelijks rijden meerdere automobilisten zich vast in de bussluis in De Bilt. Dorpsbewoners maken zich zorgen: ,,Het is wachten tot het écht misgaat.”

5 december