Mag aanhanger overdag zonder verlichting rijden?

Vraag & Antwoord Waarom is geluid richting­aan­wij­zer niet te regelen?

16 maart In mijn auto kan ik de radio harder of zachter zetten, net als de Bluetooth-telefoon of de stem van het navigatiesysteem. Maar het geluid van mijn richtingaanwijzer heeft maar één stand. Als je gehoor wat minder is, dan hoor je het geklik niet of nauwelijks. Zou het niet wenselijk zijn dat je ook daarvan het volume kunt regelen? -C. Rietbergen