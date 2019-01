‘Loopauto’ van Hyundai kan ook klimmen

Gevallen Nis­san-top­man Ghosn ontkent in rechtbank alle aantijgin­gen

12:02 De gevallen Nissan-topman Carlos Ghosn heeft in de rechtbank in Tokio gezegd dat hij valselijk is beschuldigd en opgesloten. Het was de eerste keer dat Ghosn in het openbaar sprak sinds hij op 19 november werd gearresteerd op verdenking van financieel wangedrag.