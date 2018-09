Lexus verslaat Audi bij introductie eerste digitale buitenspiegels

Het luxemerk van Toyota presenteert op de nieuwe ES sedan de eerste digitale buitenspiegels ter wereld. De voordelen? Om te beginnen verminderen ze de luchtweerstand, wat leidt tot een lager brandstofverbruik, betere prestaties en minder windgeruis. Ze zijn ook minder gevoelig voor sneeuw en regen en verbeteren het zicht naar de zijkant en achterkant van het voertuig bij het wisselen van rijstrook of achteruitrijden.

Het systeem maakt gebruik van een set camera's die op de plaats van de spiegels zijn gemonteerd en geeft de beelden weer op 5-inch monitoren aan de binnenzijde van de A-stijlen. Het is een technologie die vergelijkbaar is met wat Audi heeft ontwikkeld voor de nieuwe E-Tron. Maar Lexus beweert dat het de Duitsers voor is door het systeem al volgende maand te introduceren.