Lexus komt met zelfrijdende taxi’s tijdens Olympische Spelen in Tokio

Het Japanse automerk Lexus gaat mensen vervoeren in zelfrijdende taxi’s. Dat kondigt het bedrijf vandaag aan. De eerste autonome ritten vinden in 2020 plaats tijdens Olympische Zomerspelen in Tokio. Bezoekers kunnen zich dan laten rondrijden in een speciaal aangepaste LS, het topmodel van Toyota’s luxemerk.

Met de technologie willen de Japanners laten zien waar ze achter de schermen mee bezig zijn. Technici van Lexus (en moederbedrijf Toyota) zijn namelijk al jaren bezig met het ontwikkelen van technologie waarmee auto’s zelfstandig kunnen rijden. De autonome taxi’s van het type Lexus LS die volgend jaar in actie komen in Tokio, zijn voorzien van talloze sensoren, camera’s en zogenoemde LiDar-systemen (lasergestuurde radars). Daarmee kan een auto als het ware om zich heen kijken en zelf een route kiezen, waarbij hij andere voertuigen, obstakels en mensen weet te vermijden.

Dankzij deze technologie zijn de LS-en in staat om op ‘Level 4’ autonoom te rijden. Dat betekent dat de modellen vrijwel helemaal alleen kunnen functioneren zonder de tussenkomst van een menselijke chauffeur, mits de (weers- en weg-) omstandigheden gunstig genoeg zijn. Er bestaan in totaal vijf niveaus die zijn vastgesteld door de SAE (Society of Automobile Engineers, een internationaal samenwerkingsverband van automakers) waarbij ‘Level 1’ een ‘gewone’ auto betreft, terwijl een model bij ‘Level 5’ compleet autonoom kan functioneren. Dat laatste gaat volgens Lexus voorlopig niet gebeuren, de wereld om de auto is simpelweg nog veel te complex, maar het bedrijf claimt dat Level 4 al wel mogelijk is.

Volledig scherm De zelfrijdende Lexus LS komt in 2020 in actie © Lexus

Altijd een chauffeur

De luxe Lexussen die volgend jaar automatisch door Tokio rijden, hebben wel altijd een menselijke bestuurder aan boord. Dat is volgens het merk voor de zekerheid, maar ook omdat de Japanse wet voorschrijft dat er altijd een mens moet kunnen ingrijpen. Bovendien rijden de auto’s op een vastgesteld parcours dat is bepaald door middel van ‘geofencing’, waarbij de auto via GPS-gegevens weet waar hij wel en niet mag rijden.

Toyota gaat het experiment uitvoeren in Odaiba, de drukke zakenwijk aan de rand van de baai van Tokio. Met z’n volle straten, glimmende hoge gebouwen en grote aantal voetgangers is dit een uitdagende omgeving voor de technologie in de Lexus.

Volledig scherm De zelfrijdende Lexus LS komt in 2020 in actie © Lexus

Ook in onze auto’s

Om zelfstandig te kunnen rijden, is de LS voorzien van een hele batterij camera’s en sensoren. Deze zitten op een verhoging op het dak en worden aangevuld door lidar-sensoren in de voorschermen en de achterklep van de Lexus. Alle informatie van deze systemen worden verzameld door een grote computer in de kofferruimte, die vervolgens de aandrijving en besturing van de auto regelt.

De uitgebreide zelfrijdende technologie is voorlopig nog niet beschikbaar op productiemodellen van Lexus, al kondigt het merk wel aan dat de vernieuwde LS in 2020 wordt uitgerust met software waarmee de auto zelfstandig van rijstrook kan wisselen, andere voertuigen kan inhalen en afslagen kan nemen. Hiermee kan de LS op het zogenoemde ‘Level 2' autonoom rijden. Niet veel later verschijnt de techniek ook op goedkopere Lexus-modellen.

Het systeem is vergelijkbaar met de ‘Volledig Zelfrijdende Besturing’ die Tesla nu al op zijn auto’s levert. Tegenover AD.nl verklaart een technicus van Lexus dat het Japanse merk niet voor niets later is met deze technologie. ,,Bij Tesla wilden ze de eerste zijn, dus hebben ze autonome technologie op de auto’s gezet terwijl het - naar onze mening - eigenlijk nog niet goed genoeg functioneerde. Dat risico willen wij niet nemen, dus zorgen we eerst dat het aan onze standaarden voldoet. Volgend jaar is het goed genoeg om in een Lexus te mogen zitten.” Opvallend genoeg kondigde Tesla-topman Elon Musk juist aan dat zijn modellen in 2020 al ‘Level 4' aankunnen.

Volledig scherm De zelfrijdende Lexus LS komt in 2020 in actie © Lexus

Partner van de Spelen

De zelfrijdende auto’s van Lexus vormen volgend jaar een aanvulling op het grote techniekoffensief van moederbedrijf Toyota. Het Japanse autoconcern is als officiële partner verbonden aan de Olympische Spelen van Tokio en gaat de bezoekers en sporters tijdens de Spelen vervoeren met in totaal 3.700 voertuigen.