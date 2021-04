Levensgevaarlijk: ruziënde automobilisten tegen het verkeer in op snelweg

Concurrent van Uber wil Nederland­se taximarkt veroveren: ‘Wij hebben eerlijkere tarieven’

24 maart Ze hebben het jaren geleden al een keer geprobeerd in Nederland, maar wagen nu een nieuwe poging. Bolt, de wereldwijde concurrent van taxiplatform Uber, wil weer vaste voet aan de grond krijgen in Nederland. In Amsterdam rijden ze sinds vorig jaar, maar nu komen daar ook andere grote Nederlandse steden bij, zoals Rotterdam en Den Haag. ,,Wij zijn efficiënter en goedkoper.’’