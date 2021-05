Lawaaiige knaluitlaat kost eigenaar 450 euro

Politie­agen­ten zien ‘boot’ op de snelweg rijden: ‘Zag ik dat nou goed?’

7 mei Politieagenten in Sneek moesten vorige week even twee keer met hun ogen knipperen toen ze op de A6 reden. Ze zagen in tegengestelde richting namelijk een boot op de snelweg rijden. ‘Een boot? Zagen wij dat nou goed?’ schrijven de agenten op Facebook. Vervolgens gingen zij op onderzoek uit.