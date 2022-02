Lars (31) kocht zijn Volkswagen van een oud vrouwtje, maar na ‘kietelbeurt’ heeft ‘ie 260 pk

Mijn allessie Liefde voor MG's brengt stellen bij elkaar

Vriendschap zit in een klein hoekje. Bij de MG-club bijvoorbeeld. Daar vonden Henk (72) en Niesje (69) de Haas en Henk (77) en Andrea (73) van Deventer elkaar. Het ene koppel rijdt rond in een ‘nieuwere’ MG F, het andere toert in een MG Midget. Allebei even aaibaar, volgens de trotse eigenaars.

