Lara Croft rijdt niet in stoere Land Rover of Jeep, maar in een Volvo

De filmheldin kiest in de nieuwste film Tomb Raider voor de Volvo XC40. Dat is een compacte SUV die vooral geschikt is voor stadsverkeer en niet zozeer het ruige jungle-werk, zoals de auto’s van Lara Croft toen ze nog gespeeld werd door Angelina Jolie.

De eerste auto van Lara Croft was namelijk een stoere Land Rover Defender die was behangen met accessoires. Kort na de film kwam een speciale Lara Croft Defender op de markt, die uitstekend werd verkocht. Enkele jaren later reed opnieuw Angelina Jolie rond in een Jeep Wrangler, weer een onvervalste terreinwagen. Een aardig contrast met deze Volvo. Dat is een compacte cross-over die zich vooral in de stadsjungle thuis voelt.

Handig haakje

De reden dat er werd gekozen voor het Zweedse merk is wellicht dat de hoofdrol ditmaal wordt gespeeld door de Zweedse actrice Alicia Vikander. Of omdat het gewoon een goede auto is, die onlangs nog werd uitgeroepen tot Auto van het Jaar. De juryleden roemden bijvoorbeeld de slimme opbergmogelijkheden in de portieren en onder de stoelen. En het feit dat een aantal mobiele telefoons draadloos opgeladen kan worden. Andere praktische vondsten zijn een uitschuifbaar haakje voor kleine tassen en een afvalbakje dat heel simpel geleegd kan worden. Altijd handig voor een militante avonturierster op oorlogspad.

Klaar voor avontuur