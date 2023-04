Lancia keert terug: ‘Maar gemakkelijk zal het niet worden’

Aan de vooravond van de Design Week in Milaan, onthulde Lancia een nieuwe conceptcar: de Pu+Ra HPE. Met een knipoog naar het illustere verleden van het Italiaanse merk, geeft het studiemodel de eerste details prijs van een reeks nieuwe modellen, die ook naar Nederland komen. Onze autoredactie sprak met Lancia-CEO Luca Napolitano over de terugkeer van het merk.

Het is alweer zeven jaar geleden dat in Nederland de allerlaatste nieuwe Lancia werd afgeleverd. Sindsdien concentreert het roemrijke merk zich volledig op de thuismarkt. Slechts één model hebben de Italiaanse Lancia-dealers nog in de showroom staan: de Ypsilon. Hoewel deze auto inmiddels alweer twaalf jaar oud is, krijgen de Italianen er geen genoeg van. In 2022 werden in Italië 41.000 exemplaren van deze deftige stadsauto verkocht – maar liefst 15,3 procent van het totaal in de klasse van de VW Polo en de Renault Clio.

Inmiddels staat vast dat op 30 juni 2024 een nieuwe Ypsilon wordt onthuld. Een auto die niet alleen voor Italië wordt ontwikkeld, de nieuwe Ypsilon luidt in meerdere Europese landen de revival van Lancia in. Zo ook in Nederland. Inmiddels zijn hier zes dealers aangesteld om Lancia straks opnieuw te vertegenwoordigen. De nieuwe Ypsilon wordt een compacte, ongeveer 4 meter lange hatchback met een hybride of elektrische aandrijflijn.

‘Innovatie is een van de belangrijkste merkwaarden’

Als aperitief voor de nieuwe Ypsilon lanceerde Lancia voorafgaand aan de Design Week in Milaan (17 t/m 23 april) het studiemodel Pu+Ra HPE. Een omslachtige afkorting die staat voor ‘Pure and Radical High Performance Electric’ en verwijst naar de aloude Lancia Beta HPE uit de jaren zeventig. Karakteristieke designelementen van deze klassieker, zoals de horizontale lamellen in de achterste dakstijlen, keren in gemoderniseerde vorm terug in het ontwerp van de Pu+Ra HPE. De kenmerkende verchroomde grille is vervangen door een opvallende led-signatuur. De ronde achterlichten zijn op hun beurt weer een verwijzing naar de Stratos, een sportwagen waarmee Lancia in de jaren 70 rallygeschiedenis schreef. Naar alle verwachting zien we soortgelijke achterlichten terugkeren op de toekomstige productiemodellen van Lancia.

Cirkelvormige elementen zien we tevens aan boord van de Pu+Ra HPE. Het is alsof het dashboard dwars door de voorruit over de neus van de auto is gelegd, en ook het glazen dak is rond. Voor de bediening van allerlei functies scharniert een ‘platte’ cirkel deels omlaag, om te transformeren tot grote virtuele interface – SALA gedoopt. Het systeem zullen we zelfs in de nieuwe Ypsilon al gaan zien. Voor de aankleding van het interieur van de Pu+Ra HPE, sloeg Lancia de handen ineen met gerenommeerd meubelmaker Cassina. De voorstoelen van de conceptcar, die sterk doen denken aan de zetels van de eerste Beta HPE, zijn bekleed met zachte okergele velours, terwijl de rest van het interieur donkergrijs is. Houtfineer, hoogpolig tapijt en cirkelvormige ‘koffietafels’ moeten dezelfde huiselijke atmosfeer creëren die kenmerkend is voor Italiaanse binnenhuisarchitectuur.

Het nieuwe Lancia: vernieuwing, kwaliteit en Italiaanse identiteit

Ondanks de verwijzingen naar het verleden, wil het ‘nieuwe’ Lancia beslist niet gezien worden als een retro merk. ,,We zijn trots op ons verleden, maar vroeger was innovatie ook al een van Lancia’s belangrijkste merkwaarden,” zegt Luca Napolitano in gesprek met onze autoredactie. ,,Uiteraard streven we met de herlancering van het merk een stevige positie in de markt na, daarom concentreren we ons op vernieuwing, kwaliteit en onze Italiaanse identiteit.”

Waarmee de CEO indirect aangeeft dat Lancia binnen Stellantis onderscheidend genoeg zal worden om geen last van DS Automobiles te krijgen. ,,De modellen van DS hebben een uitbundig, expressief design – typisch Frans. Van de toekomstige Lancia’s mag je een vormgeving verwachten die meer ingetogen elegantie uitstraalt. Ook al zijn beide merken ‘premium’, dankzij hun duidelijke onderscheidende identiteit kunnen Lancia en DS Automobiles straks heel goed naast elkaar bestaan.”

Vanaf 2028 zal Lancia een volledig elektrisch automerk zijn

Als we Napolitano vragen naar de technologie van de nieuwe elektrische Ypsilon, verschijnt er een brede grijns op zijn gezicht. ,,Daar mag ik helaas nog niets over vertellen. Er komt in elk geval óók een versie met 240 pk.” Deze elektrische sportversie krijgt het historische label ‘HF’ opgeplakt. En ook voor de andere twee modellen die Lancia naast de Ypsilon zal lanceert, wordt teruggegrepen naar beroemde namen uit het rijke merkverleden. In 2026 verschijnt een 4,70 meter lang topmodel, dat Gamma wordt gedoopt. Twee jaar later volgt een middenklasser, de Delta. ,,Vanaf 2028 bouwt Lancia uitsluitend nog elektrische auto’s,” giet Napolitano meteen in beton.

Voor de Gamma en Delta is al meer duidelijkheid over de techniek. Beide modellen krijgen het nieuwe elektrische STLA-platform als basis. Dat platform wordt beschikbaar voor alle Stellantis-merken en komt in drie versies: Small (met een range van 500 kilometer), Medium (700 km) en Large (800 km). Grote winst op het gebied van efficiëntie kan worden geboekt met ‘solid state’-accu’s. ,,Daarmee ligt een energieverbruik van 10,0 kWh/100 km binnen bereik”, zegt een technicus van het concern. Wanneer deze ‘solid state’-accu’s rijp voor productie zijn, is echter nog niet te voorspellen.

Ook terugkeer in de autosport niet uitgesloten

Net als DS Automobiles en Alfa Romeo, heeft Lancia van de Stellantis-top tien jaar de tijd gekregen om zich te bewijzen in de markt. ,,We zijn ons er zeer van bewust dat we maar één kans krijgen. Daarom nemen we de terugkeer van ons merk ook zo serieus”, zegt Napolitano. Lancia krijgt niet alleen te duchten van gevestigde Europese merken die overstappen op elektrische aandrijving, maar ook van nieuwe (vooral) Chinese aanbieders. ,,De nieuwe merken die vanuit China hiernaartoe komen, zetten alles op alles om Europa te veroveren. Dat maakt de terugkeer van Lancia er beslist niet eenvoudiger op. Daarom is het ook zo belangrijk is dat we er met Lancia in één keer zullen staan. Met auto’s die uitblinken in kwaliteit en technologie, maar ook met een eigen identiteit, dankzij beeldschoon Italiaans design. Modern, maar een échte Lancia.”

Zien we Lancia in de toekomst terug in de autosport? ,,Daar ligt op dit moment beslist niet onze focus, we zijn nu met heel andere vraagstukken bezig,” zegt Napolitano. ,,Maar het helemaal uitsluiten, dat wil ik zeker niet.”

