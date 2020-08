Lamborghini die Dave Roelvink in prak reed staat te koop (met heel ander uiterlijk)

De wagen, goed voor 610 pk met een 5,2-liter V10-motor, ziet er heel anders uit dan op de foto’s die Dave eerder deelde. Hij is ontdaan van zijn bronskleurige wrap (een soort sticker over de gehele auto), waardoor de ‘agressieve’ originele kleur weer zichtbaar is. De auto is nu knalgroen, in Lamborghini-taal Verde Mantis. De crash heeft flink wat schade veroorzaakt, blijkt uit de verkooptekst. Zo zijn de bestuurdersairbag, die van de passagier én die in de linkerstoel defect. Met de rest van de auto, voorzien van onder meer stoelverwarming en een achterspoiler, is verder weinig mis. Op de teller staat ruim 52.000 kilometer. Ter vergelijking: de goedkoopste tweedehands Huracán zonder schade staat te koop voor 178.888 euro met een kilometerstand van ruim 17.000, meldt Autoweek .

Geleend

De bolide was overigens niet van Roelvink, maar van fitnessinfluencer Mohamed Lemhadi, beter bekend als Mo Bicep. De zoon van zanger Dries leende de wagen om een stukje te rijden, toen hij slipte en de macht over het stuur verloor.



,,Ik ben die auto niet gewend, die kracht’’, zei hij achteraf. ,,Ik probeerde terug te sturen, maar voordat ik het wist, zat ik tegen een paal. Bam. Airbags eruit, alles vloog alle kanten op.” Dave liet weten dat de politie een blaastest had gedaan, waaruit bleek dat hij niet gedronken zou hebben.



Lemhadi baalde, maar was vooral opgelucht dat Roelvink heelhuids uit de auto was gekomen. Hij benadrukte dat materiaal vervangbaar is en dat blijkt wel: de ondernemer kocht onlangs een andere tweedehands Lamborghini Huracán, die nieuw naar verluidt nog duurder is dan zijn vorige. Wat hij heeft betaald, is onbekend.