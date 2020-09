Laadpalen voor elektrische auto's steeds vaker overbezet

Duitse douane pakt man met 500.000 euro in auto

15 september Tijdens een controle bij de Nederlandse grensovergang bij Venlo heeft de Duitse douane 300.000 euro en 200.000 Britse ponden (ongeveer 217.000 euro) in contanten in beslag genomen. Het geld was niet aangegeven, zei een woordvoerder van de douane. Er was een vermoeden van witwassen.