‘Kun je een elektrische auto opladen via een gewoon stopcontact?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Ik begrijp de weerstand van uw werkgever niet, want dit is echt niet gevaarlijk. Mits je een originele laadkabel voor elektrische auto’s gebruikt (Mode of Type 2), want die heeft een beveiliging die je herkent aan een kastje dat in de kabel is geïntegreerd. Verder gebruik je in de meterkast liefst een aparte groep voor het opladen. Het kan namelijk problemen geven als andere grootverbruikers van stroom, zoals een wasdroger, airco of oven, tegelijkertijd op dezelfde groep actief zijn. Maar zodra zich een probleem voordoet, zal de kabelbeveiliging of de aardlekschakelaar ingrijpen.’