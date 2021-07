‘Kun je de tank van je auto helemaal leegrijden?’

VRAAG & ANTWOORD ‘Waar zijn de stoot­strips op auto’s gebleven?’

24 juni ‘Waarom zitten er op nieuwe auto’s geen stootstrips meer in de flank en op de deuren?’, vraagt lezer John Keppels in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Bezuiniging van de fabrikant en werkverschaffing voor schadeherstelbedrijven? Bij haaks parkeren zit er om de haverklap een deuk of kras in je deur.’