Kosten parkeervergunning verschillen enorm per gemeente

LocalFocus onderzocht voor alle 352 gemeenten of er zones zijn waar bewoners een vergunning nodig hebben om hun eigen auto te parkeren. Ruim vier op de tien gemeenten kent een of meerdere zones waarin zo’n vergunning nodig is. Het prijskaartje van zo’n vergunning verschilt niet alleen sterk per gemeente, ook binnen gemeentegrenzen lopen deze kosten soms behoorlijk uiteen.

Amsterdam het duurst

Het centrum van Utrecht staat op de tweede plaats. Binnenstadbewoners zijn daar jaarlijks 442 euro kwijt om hun auto te mogen parkeren. Ook buiten de Randstad moeten sommige autobezitters diep in de buidel tasten. In het centrum van Sneek (gemeente Súdwest-Fryslân) is de duurste parkeervergunning 300 euro per jaar. In Zeist is het maximale maximale tarief 289 euro, en ook in Doetinchem (264 euro) en Emmen (240 euro) kunnen de kosten flink oplopen.