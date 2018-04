Komt het digitale kenteken eraan?

Een van de voordelen is dat de nieuwe platen de politie- en hulpdiensten direct kunnen waarschuwen bij een ongeval. De technologie laat ook toe dat bestuurders in real time met elkaar kunnen communiceren over rijomstandigheden, files of ongevallen. Wordt je auto of je nummerplaat zelf gestolen, dan kan op het scherm een waarschuwing getoond worden. Het betalen van parkeerkosten, verkeersboetes of –belastingen geschiedt op die manier ook allemaal automatisch. De keerzijde van de medaille is, zoals vaker in moderne technologische tijden, is de bezorgdheid over de privacy van de bestuurders.