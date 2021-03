Koersexplosie: Reddit-beleggers kopen massaal aandelen Volkswagen en dumpen Tesla

Automobi­list rijdt de trap af bij het station en parkeert pal voor de fietsen­stal­ling: ‘Hij moest de trein halen’

9 maart Django van de fietsenstalling in Deventer zou het verhaal niet geloven als hij het zelf niet met eigen ogen gezien had. Een man gebruikte de ingang van zijn stalling als parkeerplek voor zijn Alfa Romeo Spider. ,,Hij reed van de trap, stapte uit de auto, deed hem op slot, en was weg. Hij moest de trein halen. Zijn auto liet hij achter voor de fietsenstalling in de kelder van station Deventer.”