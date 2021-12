KNMI: Code oranje voor gladheid in Gelderland, geel voor noorden en oosten

Volgens het weerinstituut is de kans op ongelukken de komende uren groot. Vooral in het zuiden van de Veluwe en rond Arnhem en Doetinchem kan het plaatselijk ‘verraderlijk glad’ zijn, klinkt het. In de loop van de ochtend lopen de temperaturen op en verdwijnt de kans op gladheid



De ochtend begint in het noorden en oosten vrij koud met temperaturen onder het vriespunt, zegt ook Weerplaza. Ook kan het lokaal mistig of glad zijn. Elders is het juist bewolkt met temperaturen boven het vriespunt. Uit de bewolking kan soms een beetje regen vallen.

Eerste matige vorst

Vannacht was de eerste lokale matige vorst van deze winter op een officieel KNMI-meetpunt een feit. Het kwik op het weerstation in Eelde daalde uiteindelijk naar -6,6 graden. Dat de temperatuur nu onder de min 5 zakt, is gezien het huidige klimaat volgens de weerkundigen ‘goed op tijd'.



Tegenwoordig vriest het gemiddeld half december voor het eerst in het winterseizoen matig. In de winter van 2019-2020 daalde de temperatuur pas op 21 januari voor het eerst ergens in het land tot beneden -5 graden. De vroegste datum waarop het in ons land tot matige vorst kwam was 7 oktober 1912.

Hardnekkige bewolking

Komende middag is het overal overwegend droog met wolkenvelden, maar ook met wat zon bij maximaal 4 tot 7 graden. Komende avond raakt het bewolkt en volgt vanuit het westen regen. Tijdens de nacht regent het overal. Zondag trekt de regen weg en is het vrij zacht met 10 tot 12 graden.



Met hogedrukgebieden in onze omgeving verloopt de rest van de week met overwegend droog en rustig weer. De bewolking blijft hardnekkig en de zon laat zich slechts op ‘spaarzame momenten’ zien, aldus Weerplaza. Aanvankelijk is het met een graad of tien zacht, maar later in de week gaat de temperatuur weer omlaag.



Ook tijdens de nachten blijft het kwik ruim vooralsnog boven nul. Wel bevinden we ons aan de rand van een hogedrukgebied, waardoor storingen ons land af en toe weten te bereiken. Vanaf dinsdag geeft dat kans op enkele buien. Toch blijft het vrij zacht, met maximaal 9 graden.

