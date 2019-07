‘Kim Jong-un kreeg gepantserde Mercedessen illegaal geleverd via Rotterdam’

Een uitgebreid onderzoek door The New York Times laat zien hoe de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn gepantserde Mercedessen kreeg aangeleverd.

Eind april vroeg persbureau Associated Press aan Mercedes-Benz hoe de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan zijn gepantserde Mercedessen komt. De vraag kwam nadat verschillende S-klassen van de dictator waren gesignaleerd bij belangrijke vergaderingen. De Duitse autofabrikant liet weten geen idee te hebben hoe Kim Jong-un de auto’s had gekocht, aangezien de verkoop van luxegoederen aan Noord-Korea door de VN streng verboden is.

Bij The New York Times besloten ze daarom eens goed te kijken hoe de auto's in Noord-Korea terecht waren gekomen. De sporen leidden al snel naar de Rotterdamse haven, waar de gepantserde Mercedessen in juni 2018 op een schip waren geladen. Na 41 dagen op zee arriveerden de auto’s in China, waarna ze op een apart schip naar Japan werden verscheept. Vervolgens werden ze via weer een ander schip overgebracht naar Zuid-Korea.

Bij een Zuid-Koreaanse haven werden de auto's overgezet op een Russisch spookschip dat de verplichte volgapparatuur had uitgeschakeld en daardoor van de radar was totdat het op 7 oktober opdook in Vladivostok, Rusland. Op de dag dat de auto’s in Rusland aankwamen, werden naar verluidt een paar transportvliegtuigen uit Noord-Korea ingevlogen om de auto’s in Vladivostok op te pikken.