Kijkje in de gigantische kelder van de Haringvlietbrug: ‘Renovatie wordt een grote puzzel’

Audi vernieuwt elektri­sche top-SUV: veel meer rijbereik en een andere naam

Audi spreekt bij de Q8 e-tron van een nieuwe auto, maar feitelijk is dit een doorontwikkelde versie van de huidige e-tron, de grote elektrische SUV van het merk. De vernieuwingen zijn voorzichtig, maar met name het rijbereik gaat er fors op vooruit: voortaan moet de Q8 e-tron tot 600 kilometer redden op een volgeladen accupakket. Dat is hard nodig om de steeds sterkere concurrentie het hoofd te bieden.

9 november