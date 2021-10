Kia Niro winnaar Zakenauto van het Jaar 2022: ‘Voor het eerst wint een Koreaan’

De Kia Niro is uitgeroepen tot Zakenauto van het Jaar 2022. Voor het eerst in de geschiedenis gaat de prijs naar een Aziatisch model. Volgens de leden van de vakjury, waaronder twee journalisten van onze autoredactie, scoort de Niro (op dit moment de bestverkochte auto van Nederland) onder meer met zijn betaalbaarheid, betrouwbaarheid en aantrekkelijke versies voor zakelijke rijders.

Tijdens de Driving Business Awards, een initiatief van vakblad Automobiel Management, wist de Kia Niro vier andere finalisten (de Volkswagen ID.3, de Volvo XC40, de Polestar 2 en de Hyundai Kona) achter zich te laten. Daarmee is de compacte SUV uit Zuid-Korea de eerste auto uit Azië die de prestigieuze prijs in de wacht weet te slepen. In de afgelopen vijftien jaar wisten vooral Duitse luxemerken te winnen: vijf keer ging de titel naar BMW, twee keer won de Audi A6 terwijl ook de Mercedes-Benz C-klasse en de Volkswagen Polo een keer op de hoogste plaats eindigden. Vorig jaar won de Tesla Model 3 als eerste Amerikaanse model.

Volledig scherm De Kia Niro, hier als volledig elektrische versie, is nog altijd razend populair © Kia

Dat Kia met de Niro een populaire auto in huis heeft, blijkt ook uit de Nederlandse verkoopcijfers. In de eerste negen maanden van 2021 wist het merk (volgens de officiële cijfers van de RAI en brancheorganisatie Bovag) niet minder dan 7737 Niro’s te registreren. Daarmee is het de best verkochte nieuwe auto van ons land, nog voor de Kia Picanto en de Volvo XC40. De populariteit van de drie versies – de Niro is er als hybride, plug-inhybride en als volledig elektrische versie – laat volgens de vakjury zien dat Kia een goed product in huis dat uitstekend aansluit bij de wensen van hedendaagse consumenten. Dat een model zo’n vijf jaar na zijn introductie nog zo goed mee doet, is op z’n minst bijzonder te noemen.

Betrouwbaar

De jury van de Zakenauto van het Jaar (opgebouwd uit experts uit de leasebranche, wagenparkbeheerders en autojournalisten, waaronder Niek Schenk en Roland Tameling van onze autoredactie) roemt de Niro verder om zijn betrouwbaarheid, betaalbaarheid, het gebruiksgemak en de goede inzetbaarheid – niet in de laatste plaats door de prima actieradius van de elektrische versie.

Bovendien staat onder meer de service en de stabiliteit van de Nederlandse Kia-importeur op hoog niveau, meent de vakjury. Volgens Léan Verstoep, algemeen directeur van Kia Nederland, is die erkenning een beloning voor een ‘heel team dat jarenlang hard heeft gewerkt’ aan goede resultaten. ,,Natuurlijk is het mooi dat onze klanten blij zijn met hun auto, maar onze organisatie en ons dealernetwerk moet net zo betrouwbaar zijn. Het merk Kia komt van ver maar is inmiddels terug te vinden bij heel veel dealers, waar je als klant altijd terecht kunt om eventuele problemen snel op te laten lossen. Met korte wachttijden, flexibel meedenken en goede service willen we onze klanten zo tevreden mogelijk houden, en dat lukt dankzij de inzet van onze medewerkers. Dat dit gezien en erkend wordt door een professionele vakjury, is echt iets waar we allemaal trots op mogen zijn.”

Volledig scherm De Skoda Enyaq iV is bekroond tot 'Beste Nieuwkomer' © Bart Hoogveld

Beste Nieuwkomer

Naast de Zakenauto van het Jaar wijst de jury ook elk jaar de Beste Nieuwkomer aan: deze prijs is voor een auto die pas net op de markt is en zich dus nog niet heeft kunnen bewijzen, maar wel veelbelovend is. Dit jaar gaat deze prijs naar de nieuwe Skoda Enyaq iV. Nog voordat hij op de markt kwam, was deze elektrische SUV van het Tsjechische merk al razend populair: leasemaatschappijen kregen ongekend veel aanvragen voor een Enyaq. Die interesse belooft veel, meent de jury, zeker omdat de Enyaq een prima gezinsauto is met een nette prijsstelling die voor veel zakelijke rijders interessant en haalbaar is.

Tijdens deze verkiezing won de Skoda van andere veelbelovende nieuwkomers, zoals de Volkswagen ID.4, de Ford Mustang Mach-E, de Mercedes EQA en de Hyundai Ioniq 5. De verkiezing van volgend jaar zal uitwijzen welke van deze (of andere nieuwe modellen) het stokje zal overnemen van de Kia Niro als Zakenauto van het Jaar.

