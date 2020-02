Katalysator-dief geplet doordat auto van krik rolt

VRAAG & ANTWOORD Een deel van je rijbewijs kun je ook ‘parkeren’

2 februari Een lezer vroeg laatst of hij zijn rijbewijs ook voor een bepaalde categorie kan verlengen, terwijl hij andere categorieën laat verlopen, omdat hij toch niet meer in dat soort voertuigen rijdt. Ik verkeerde in dezelfde situatie, maar vooral omdat ik geen zin had in een keuring. Bij de gemeente (Rotterdam) vertelde men dat ik het C/D-deel van het rijbewijs ook kon laten ‘parkeren’. Mocht ik mij later bedenken, dan kon ik het alsnog weer verlengen. –Ed IJdema