‘Kan ik een dashcam ook thuis gebruiken?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,In principe kan dat, maar ik zou voor dat doel een camera adviseren die specifiek bedoeld is voor gebruik in en om het huis. Die is aanzienlijk goedkoper: voor een paar tientjes heb je al een goede camera met wifi-verbinding, terwijl de prijs van een goede dashcam al gauw richting de 200 euro gaat. Zo’n dashcam bevat namelijk allerlei technologie die je thuis niet nodig hebt. Zoals een beeldscherm en een gps-sensor om de rijsnelheid en locatie te meten. Soms heeft de dashcam ook een G-sensor die automatisch de opname start zodra hij een schok waarneemt.”