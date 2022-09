‘Kan ik de koplampen van mijn auto aanpassen voor linksrijdend verkeer?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Bij de nieuwste auto’s kun je dat eenvoudig via de boordcomputer instellen. Bij oudere auto’s kan het verstellen mechanisch gebeuren, maar is het vaak nogal een klusje om bij het koplamphuis te komen. Het instructieboekje toont meestal hoe dat gaat. Ziet u het niet zitten, rijd dan even langs een garagebedrijf. Vroeger plakten veel Nederlandse automobilisten hun koplampen af als ze naar Groot-Brittannië reisden. Dat kan natuurlijk nog steeds, maar is niet verplicht. Wel is het daar, net als in Nederland, verboden om tegenliggers te verblinden’.