‘Kan een autoband verwisselen niet veel sneller, zoals in de Formule 1?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Ik begrijp heel goed dat u met enige afgunst kijkt naar de pitstops in de Formule 1. Maar hun werkwijze is onmogelijk toe te passen bij gewone auto’s. In de autosport staat een langdurig getraind team van professionals klaar om het wiel te wisselen. Ook het gereedschap dat zij gebruiken is lastig in de kofferbak van je auto mee te sjouwen. Overigens is het bij een lekke band langs de levensgevaarlijke snelweg sowieso verstandiger om meteen achter de vangrail te gaan staan en een pechhulpdienst te bellen.’