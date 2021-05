Kabelbrand bij bouwterrein Tesla-fabriek Duitsland, staatsveiligheid onderzoekt sabotage

Uit de eerste bevindingen is gebleken dat de bovengrondse stroomkabel van buitenaf is beschadigd, meldt de politie van de deelstaat Brandenburg. Ze gaat volgens de publieke omroep RBB (Berlin-Brandenburg) uit van een doelgerichte aanslag waarbij een vuurversneller is gebruikt en sluit een politiek motief niet uit. Speurders van de deelstaatrecherche krijgen bij hun onderzoek daarom bijstand van collega's van de staatsveiligheid. Die laatsten houden zich bezig met de bestrijding van politiek gemotiveerde misdaad en onderzoeken de echtheid van het bericht op een links-extremistische site waarin de aanslag wordt opgeëist.

Omstreden

De komst van de fabriek voor elektrische auto’s is omstreden vanwege zijn ligging naast een waterwingebied. Tesla’s fabriek voor elektrische auto's verrijst op een 300 hectare grote kavel in een bos- en merengebied zo’n 30 kilometer ten zuidoosten van Berlijn. Beide deelstaten zijn blij met de komst van Elon Musks Europese paradepaardje dat tussen de 9000 en 12.000 banen zal scheppen in een regio waar veel bedrijven na de val van de Muur moesten sluiten.