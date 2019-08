Jouw Mercedes kan binnenkort ook pakketjes ontvangen

Dit is waarom de nieuwe Volkswagen California bijna niet vernieuwd is

11 augustus De California is en was namelijk een enorm succes. Van alle compacte bestelwagens die zijn omgebouwd tot camper, is deze Volkswagen overal ter wereld de best verkochte auto in zijn klasse. ‘Never change a winning team’, moet VW gedacht hebben. De vernieuwingen aan de T6.1 (de zesde generatie, met de eerste update) mogen klein zijn, er is toch aardig wat over te vertellen.