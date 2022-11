Jongeren kiezen liever voor rijlessen in automaat: ‘Lijkt me wel zo handig voor de toekomst’

Wéér slaan autoslo­pers toe in Nesselande: ‘Het is om moedeloos van te worden’

Autobezitters in Nesselande zijn de sloop- en inbraakgolf in dit deel van Rotterdam spuugzat. Elke ochtend lopen ze met angst en beven naar hun geparkeerde wagen, in de hoop dat die ongeschonden de nacht is doorgekomen. Steeds vaker blijkt dit ijdele hoop. ‘Alles wordt door zo'n imbeciel kapotgemaakt’.

