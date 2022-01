Jongen (16) scheurt door Utrecht in gehuurde Porsche, maar wordt gepakt: ‘Gegokt en verloren’

De politie kreeg de roekeloze bestuurder op de Einsteindreef in de Utrechtse wijk Overvecht in het vizier. Hij reed er 92 kilometer meter per uur terwijl 50 is toegestaan. Aanvankelijk had hij geen boodschap aan het stopteken van de politie. Daarna stopte de jongen toch en ging hij snel op de achterbank zitten.

Drie bekeuringen

De politie liet zich niet misleiden en deelde drie bekeuringen uit: voor het rijden zonder rijbewijs, de te hoge snelheid en het negeren van het stopteken. ‘Gegokt en verloren’, schrijft het verkeersteam van Politie Midden-Nederland erover op Instagram.

Een woordvoerster van de eenheid Midden-Nederland laat weten dat agenten in totaal vier personen aantroffen in de gestopte wagen. Naast de minderjarige bestuurder zaten er nog twee minderjarigen bij. Ook was er één meerderjarig persoon aanwezig, met rijbewijs, die de Porsche gehuurd bleek te hebben.

Quote Die verhuurder is wel een enorme sukkel. Want als er wel wat gebeurd, dan hang je Dolf Meijers

‘Katvanger’

Dolf Meijers, eigenaar van het gelijknamige bedrijf Meijers Autobedrijf, reageert verrast dat een 16-jarige in een gehuurde Porsche door Utrecht reed. ,,Wij vragen altijd naar leeftijd bij de verhuur van luxe wagens. Onder de 23 jaar gaat het feest bij ons niet door.”

,,De verzekering op luxe wagens is erg duur. De verzekeraar is de baas en voor de verhuur van dure sportwagens vragen ze een minimale leeftijd en een eis voor vier of vijf jaar rijervaring.”

Wat er volgens hem gebeurd kan zijn? ,,Of ze hebben de auto door iemand laten huren die 23 jaar of ouder is, en deze persoon als katvanger ingezet. Of er is een verhuurbedrijf gebruikt die niet zo nauw kijkt. Die verhuurder is wel een enorme sukkel. Want als er wel wat gebeurd, dan hang je.”

In dit geval komt de verhuurder van de Porsche er waarschijnlijk niet achter, aldus Meijers. ,,Er is geen schade en geen beslaglegging. De bekeuringen komen dan binnen op naam van de gehuurde bestuurder.”

