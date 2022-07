Jonge bestuurders vaker gevaar op de weg door ‘cowboy-rijschoolhouders’: ‘Gaat puur om geld’

Verbod op geheime ruimte in auto's om vervoer van drugs en wapens tegen te gaan

Het wordt illegaal om in een vervoermiddel, zoals een auto of vrachtwagen, een geheime ruimte te maken die is bestemd voor opslag of vervoer van wapens en drugs. Dat blijkt uit een geplande wijziging van het Wetboek van Strafrecht, die vandaag openbaar is gemaakt.

1 juli