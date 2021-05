Joe Biden wil The Beast elektrisch maken

De Amerikaanse president Joe Biden wil de beroemde presidentële limousine, bekend als The Beast, elektrisch maken. Dat verklaarde zijn perschef Jen Psaki tegenover journalisten, nadat de president een Ford-fabriek had bezocht. Biden zou zo snel mogelijk alle dienstauto's van het Witte Huis van elektrische aandrijving willen voorzien.

,,Dat is zeker iets waar de president over heeft gesproken. Het is inderdaad een doelstelling van hem‘’, aldus Jen Psaki. Het elektrisch maken van The Beast, nu nog een dieselauto, wordt een hele uitdaging. De limousine is de zwaarst gepantserde personenauto ter wereld. Dat maakt hem loodzwaar. Om hem elektrisch genoeg reikwijdte te geven, zou er een enorm batterijenpakket nodig zijn. Het zou de auto, die nu al het gewicht heeft van een vrachtauto, nóg zwaarder maken. Als er al genoeg plek is om het accupakket in te bouwen.

De afgelopen jaren heeft General Motors de presidentiële limousine geleverd. Hij oogt als een Cadillac, maar heeft onderhuids de techniek van een lichte vrachtauto van GM. Joe Biden meent dat het tijd wordt voor milieuvriendelijker vervoer. Hij bracht deze week een bezoek aan de fabriek van Ford in Dearborn, bij Detroit, waar de nieuwe, volledige elektrische Ford F-150 wordt geproduceerd. Deze Ford is al jaren de meest verkochte auto in de Verenigde Staten. Joe Biden maakte er bij zijn fabrieksbezoek een testrit mee op een circuit en reageerde enthousiast: ,,This sucker's quick!‘’ Waarna hij tegenover journalisten verklaarde dat hij zelf deze auto beslist zou kopen.

China

Biden, die privé al jaren verzot is op zijn sportauto Chevrolet Corvette, greep het fabrieksbezoek meteen aan om nogmaals uit te leggen hoe hij de Amerikanen wil overhalen om elektrisch te gaan rijden. Hij wil 100 miljard dollar uittrekken voor subsidies aan elektrische auto-kopers. En hij wil ook miljarden investeren in de productie van elektrische auto's en de daarvoor noodzakelijke batterijen in de VS.

Biden heeft meermaals gezegd dat hij op dit gebied hoe dan ook de concurrentiestrijd met China wil winnen. Het stoort hem dat 80 procent van de productiecapaciteit voor accu's zich nu in China bevindt. En dat Chinese autofabrikanten vastberaden zijn de Amerikaanse automarkt te gaan bestormen met hun elektrische modellen. ,,Zij zullen deze race niet winnen. Dat kunnen we niet laten gebeuren,‘’ stelt Biden. Maar zijn plannen om de Amerikanen elektrisch te laten rijden, hebben vooral te maken met zijn strijd tegen de klimaatverandering, zegt hij. En hoewel hij daarvoor miljarden uit de staatskas nodig heeft, belooft hij dat het tot ‘miljoenen goedbetaalde banen’ zal leiden.

Elektrische krachtpatser De Lightning is de eerste volledig elektrische versie van een compleet nieuwe generatie F-150: al jaren de meest verkochte auto in de VS. De elektrische pick-up heeft een motorvermogen van 563 pk (414 kW) en een koppel (trekkracht) van 1.050 Nm. In de frunk, bij conventionele auto’s zou je zeggen: onder de motorkap, zitten aansluitmogelijkheden om bijvoorbeeld een woning vanuit de auto van stroom te voorzien. Deze stroomvoorziening is ook te gebruiken op bijvoorbeeld een bouwplaats of camping. De Ford F-150 Lightning wordt aangedreven door twee elektromotoren en heeft standaard vierwielaandrijving. Hij staat hoog op zijn wielen en kan ruig terrein aan. De sterke carrosserie – vervaardigd uit een aluminiumlegering van militair niveau – en de nieuwe onafhankelijke achterwielophanging moeten voor meer rijcomfort zorgen. De pick-up heeft een laadvermogen van ruim 900 kilogram kan een geremde aanhanger van ruim 4.500 kilo trekken.

Volledig scherm Joe Biden testte de nieuwe, elektrische Ford F-150 Lightning bij zijn bezoek deze week aan de Ford-fabriek in Dearborn, bij Detroit. © REUTERS

